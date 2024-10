Eduardo do Blog e Yuri Moura - Foto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 19:36

Petrópolis - O vereador e candidato a prefeito no primeiro turno das eleições, Eduardo do Blog, declarou, nesta quarta-feira (9), apoio à candidatura de Yuri à prefeitura de Petrópolis. Eduardo, que obteve mais de 19 mil votos no último domingo, declarou ter confiança no caráter e nas propostas de Yuri Moura: “Yuri está assinando uma carta de defesa daquilo que eu mais acredito. Eu conheço o Yuri, conheço o caráter do Yuri. Sei do compromisso dele com a família. Estivemos juntos na Câmara Municipal de Vereadores, e eu confio que ele é o melhor para a nossa cidade.”.

Yuri destacou a admiração por Eduardo e enfatizou que o que está jogo não é o projeto de um partido ou de outro, mas o futuro da cidade: “Eduardo é um cara família como eu. Coloca Petrópolis acima de tudo, e é isso que queremos: fazer o bem para todas as famílias petropolitanas. Caminhar ao lado dele, com tantas pautas em comum, me deixa muito feliz e mostra que o sistema não vai vencer. Juntos, vamos promover uma mudança de verdade”.