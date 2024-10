Coral dos Canarinhos - Foto: Divulgação

Coral dos CanarinhosFoto: Divulgação

Publicado 08/10/2024 11:27

Petrópolis - O Ponto de Cultura Aprendiz de Canarinho abriu, neste dia 7 de outubro, a seleção de novas vozes para as turmas de 2025 dos corais dos Canarinhos de Petrópolis. A seleção vale para meninos e meninas, entre 8 e 9 anos, que estejam cursando o 3º ano do ensino fundamental. O curso é uma oportunidade de integrar o Coral dos Canarinhos e o Coral das Meninas dos Canarinhos, tão importantes para a história do Brasil. Ministradas em Petrópolis, as aulas terão início em março de 2025. São aulas de ritmo, solfejo, canto coral, flauta e teoria musical, sempre às terças e quintas-feiras, das 7h40 às 11h, na sede do Instituto Meninos Cantores de Petrópolis (IMCP).

A experiência no Aprendiz de Canarinho vai além da música: é uma chance de fazer amigos, aprender valores como disciplina e respeito, e vivenciar a rica tradição cultural dos coros. “Cantar nos corais dos Canarinhos é uma oportunidade única para o desenvolvimento musical, com maestros experientes que ajudarão a descobrir e aprimorar talentos vocais”, enfatizou Frei Marcos Antonio de Andrade, presidente do IMCP.

Os participantes também terão a chance de se apresentar em eventos locais e em concertos especiais, desenvolvendo autoconfiança e habilidades de performance. O Coral dos Canarinhos, para meninos, foi fundado em 1942, sendo o coro mais antigo do Brasil e tendo uma trajetória com 18 discos gravados e apresentações memoráveis, incluindo apresentações para o Papa João Paulo II. O Coral das meninas dos Canarinhos surgiu alguns anos depois, em 1988, com um repertório rico em músicas sacra, folclórica e popular. O coro também tem cd’s gravados e apresentações marcantes, com um total de 47 vozes femininas.

“Cada nova voz traz alegria e diversidade pros nossos corais, enriquecendo nossa música e a mensagem que gostamos de transmitir. Acreditamos que cada jovem cantor tem o poder de transformar e inspirar, e eles são peças fundamentais. Estamos animados para conhecer as novas vozes”, afirmou Rose de Mello, gestora do IMCP.

As inscrições para o curso, que é gratuito, vão até o dia 31 de outubro de 2024, pelo site www.canarinhos.com.br, pelo whatsapp (24) 99926-1820 ou pessoalmente na sede do Instituto, que fica na Rua Santos Dumont, 355. Os alunos podem almoçar gratuitamente no refeitório do Instituto após as aulas.