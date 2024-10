Defesa Civil e MPRJ se reuniram - Foto: Divulgação

Defesa Civil e MPRJ se reuniramFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2024 19:41

Petrópolis - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) participou, na últimaquinta-feira (03), de uma reunião na Secretaria Estadual de Defesa Civil (SEDEC-RJ) para discutir temas relacionados ao Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil em Petrópolis. No encontro, foram discutidas medidas para melhorar a prevenção, preparação, resposta e reconstrução em casos de desastres socioambientais.



No encontro, a promotora de Justiça Zilda Januzzi destacou a importância da implementação da estrutura mínima das defesas civis, do fundo e do Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil na busca pela melhoria nas ações de defesa civil e consolidação do sistema no estado. Ressaltou ainda a relevância do desenvolvimento das defesas civis municipais em função do fortalecimento das agências locais, uma vez que o desastre ocorre no município e o estado tem um papel fundamental no apoio.



A promotora também destacou as informações técnicas que o GTT-Ambiental/MPRJ vem desenvolvendo pra fortalecimento do sistema de defesa civil, tais como a informação técnica sobre os parâmetros mínimos de uma defesa civil municipal, planos de contingência e sobre os planos municipais de redução de risco de desastres. Também ressaltou a importância do investimento nas ações de prevenção e demais ações que antecedem ao desastre.



Zilda chamou atenção para a necessidade da integração das agências para o melhor atendimento dos cidadãos em um desastre, mas principalmente na formação de uma cultura de prevenção de desastres e redução de risco no estado. “É extremamente importante que a Defesa Civil estadual desenvolva informações mais eficientes da prevenção e na preparação a um desastre. Quanto às ações de resposta, a Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros Militar são experts no assunto, e vamos buscar desenvolver mais as ações preventivas, mitigatórias e de preparação, buscando salvar vidas e minimizar danos”, concluiu.

Pelo MPRJ estiveram presentes a promotora de Justiça Zilda Januzzi e o assistente técnico, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Gil Kempers, ambos integrantes do Grupo de Trabalho Temporário Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças Climáticas. O encontro foi realizado na sede da SEDEC-RJ, onde também estavam presentes o Secretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Tarciso Salles, o subsecretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Albino, o superintendente operacional de Defesa Civil, Coronel Gileno e o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Defesa Civil, coronel Neno.