Publicado 06/10/2024

Petrópolis – Os candidatos Hingo Hammes (Progressistas) e Yuri Moura (PSOL) irão disputar o segundo turno das eleições para prefeito em Petrópolis. Hingo teve 49,96% dos votos, enquanto Yuri ficou com 17,77%. O atual prefeito, Rubens Bomtempo (PSB), ficou em terceiro lugar, com 17,23%. Eduardo do Blog (Republicanos), com 12,37%, e Doutor Santoro (Novo), com 2,66%, completam a lista.

Hingo Hammes disputa as eleições para a Prefeitura de Petrópolis pela primeira vez, mas já ocupou o cargo interinamente em 2021. Yuri Moura foi terceiro colocado na disputa de 2016 e, atualmente, é deputado estadual.

"Quero agradecer a todos pelo apoio, carinho e também pelos milhares de votos que recebi hoje, totalizando 49,96% dos votos válidos. A confiança de vocês no nosso projeto nos trouxe até aqui. Eu estou mais preparado do que nunca para seguir trabalhando, ouvindo a população e propondo as mudanças necessárias para Petrópolis. Vamos em frente com muita garra para esse segundo turno! Mais do que nunca, conto com vocês", disse Hingo em um post nas redes sociais.

"Ganhamos na raça! Vencemos as máquinas e as mentiras e estamos no segundo turno! Temos a oportunidade de um futuro de mudança de verdade. Agradeço a cada um que esteve está conosco. Seguimos juntos", afirmou Yuri, também nas redes sociais.