Doutor Santoro no ginásio da UCPFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2024 13:15

Petrópolis - O candidato Doutor Santoro (NOVO), votou na manhã deste domingo (06), por volta das 10h45, no Ginásio Poliesportivo da Universidade Católica de Petrópolis, no Bingen. O advogado esteve acompanhado do vice, Tenente Koeler, de correligionários e apoiadores.

“Quero agradecer a todos os eleitores pela companhia neste dia maravilhoso da democracia. A nossa expectativa é a melhor possível, vamos derrotar os institutos de pesquisa, para irmos para o segundo turno e endireitar Petrópolis”, afirmou.