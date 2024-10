Material encontrado na residência - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Material encontrado na residênciaFoto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 03/10/2024 17:34

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu, na terça-feira (1º), drogas e uma espingarda, no Independência. A ação foi realizada pelo 26º BPM na Rua Glauce Rocha, após informações do Disque Denúncia.

Dentro da residência, foram encontrados um coldre, folha de anotações do tráfico, quatro cargas de maconha, uma carga de crack, uma carga de skank e 96 frascos de lança perfume. No quintal, foi encontrada uma espingarda calibre 12, com a numeração suprimida, municiada com cinco cartuchos; um tablete grande de pasta base de cocaína pesando 800 gramas; uma pedra de cocaína; um tablete de maconha pesando 155 gramas.; 27 cargas de crack e seis cargas de maconha.



Após contabilizado, totalizaram 800 gramas de cocaína, 878 pedras de crack, 34 pedras de skank, 22 compridos de êxtase, 308 tabletes de maconha, um tablete de maconha pesando 155 gramas., 96 frascos de lança perfume e uma garrafa plástica de aproximadamente 1,5 litro contendo líquido inalante.



A ocorrência foi registrada na 105º DP, onde o material foi apreendido.