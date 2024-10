Draco cumpre mandados de busca e apreensão - Marcos Porto / Agência O Dia

Draco cumpre mandados de busca e apreensãoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 03/10/2024 14:20

Petrópolis - A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram, nesta quinta-feira (3), uma operação contra um miliciano que atuou por anos na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e que é suspeito de lavagem de dinheiro. A ação visa o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao criminoso em Petrópolis e na capital.

Segundo as investigações, o homem, preso em flagrante no final de 2023 por posse ilegal de armas de fogo e munições, mantém vínculos antigos com outros notórios milicianos e criminosos. Ele também é apontado como motorista no atentado que resultou na morte de André Henrique da Silva Souza, o “Zóio”, e de sua namorada, Juliana Sales de Oliveira, em 2014.

A ação é realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).