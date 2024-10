Hingo Hammes, candidato a prefeito de Petrópolis - Foto: Divulgação

Petrópolis - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta quinta-feira (3), o entrevistado é Hingo Hammes (Progressistas). Hingo se candidatou a vereador de Petrópolis pela primeira vez em 2016, quando se tornou suplente e acabou assumindo uma vaga na Câmara dos Vereadores. Em 2020, foi eleito vereador, sendo o quarto mais votado da cidade, com 2.617. Quando assumiu, foi eleito presidente da Câmara e virou prefeito interino do município, cargo que ocupou por quase um ano. Agora, se candidata a prefeito de Petrópolis pela primeira vez.

O DIA - É a primeira vez que se candidata a prefeito, mas já teve uma experiência no cargo como interino. Como acredita que o ano de 2021 te capacitou para ser prefeito e o quanto a experiência fez com que quisesse disputar o cargo nestas eleições?



Hingo Hammes - "Enfrentei desafios extraordinários que testaram minha capacidade de gestão. Assumi a cidade em meio à pandemia, coordenando a aplicação de mais de 500 mil doses de vacinas e destravando obras de infraestrutura importantes. Além disso, liderei ações de prevenção de tragédias, como obras de contenção de encostas e o fortalecimento da Defesa Civil, o que reforçou minha visão sobre a necessidade de políticas preventivas. Essas experiências me mostraram o quanto posso contribuir ainda mais para o desenvolvimento de Petrópolis".



Petrópolis se destaca nacionalmente por conta do turismo, recebendo milhões de pessoas por ano. Quais são os planos para esta área tão importante para o município?



"Meus planos para essa área visam fortalecer esse setor essencial para nossa economia. Vamos desenvolver novos atrativos turísticos, incentivando o turismo histórico, gastronômico, esportivo e de negócios para alcançar diferentes públicos. Pretendemos diversificar e incrementar o calendário de eventos, atraindo festivais e grandes atrações para aumentar o fluxo turístico. Também planejo concluir a reforma do Teatro Dom Pedro, marco cultural importante, atraindo ainda mais visitantes".



A Educação e a Saúde são fundamentais e precisam de melhorias constantes. Quais os principais problemas que enxerga nestas áreas no município e os planos que possui para melhorar toda a situação?



"Na Educação, os principais problemas envolvem a falta de vagas em creches e escolas, além da necessidade de maior investimento em infraestrutura nas unidades. Meu plano inclui a ampliação de vagas na Educação Infantil, um programa contínuo de manutenção das unidades e melhoria na formação dos profissionais. Na Saúde, as maiores dificuldades estão nas filas e na falta de profissionais, o que será combatido com mutirões de consultas e exames e a realização de concursos públicos para recomposição dos quadros".



As mudanças climáticas estão impactando todo o planeta e Petrópolis tem um histórico longo de tragédias ambientais. Quais as principais medidas que tomará, caso eleito, para evitar que mais vítimas sejam feitas no município?



"Proponho a criação de um Plano Diretor de Prevenção a Desastres, com ações de curto, médio e longo prazo, em parceria com a sociedade e órgãos governamentais. A lei que destina 2% do orçamento municipal para prevenção será aplicada em obras de contenção de encostas e drenagem. Pretendo fortalecer a Defesa Civil, com mais sensores de solo e sistema de emissão de alertas, ampliando também vistorias e prevenindo deslizamentos e enchentes. Além disso, iremos expandir os Núcleos Comunitários de Defesa Civil".



Ainda neste assunto, a habitação é pauta, já que moradias em áreas de risco acabam sendo frequentemente atingidas durante as tragédias. O que acredita que seja fundamental para reduzir o déficit habitacional no município?

"Nossa política habitacional dará ênfase à moradia segura e adequada, com foco na realocação das 72 mil pessoas que vivem em áreas de risco. Iremos viabilizar a construção de novas unidades habitacionais por meio de parcerias com os governos estadual e federal. Paralelamente, intensificaremos a fiscalização para evitar novas ocupações em encostas e promoveremos a regularização fundiária em locais apropriados. A gestão habitacional estará alinhada ao Plano Diretor de Prevenção a Desastres, buscando soluções de longo prazo".



Seu vice é Baninho, que já foi vice-prefeito entre 2017 e 2020. Nestas condições, como desvincular sua candidatura do ex-prefeito Bernardo Rossi, já que essas hipóteses são levantadas por outros candidatos?



"Durante a minha gestão como prefeito interino em 2021, o Bernardo Rossi não fez parte da minha equipe e nem influenciou nas decisões tomadas. Eu provei minha independência ao formar um time técnico qualificado para atuar. Se eleito, quem estará no comando do meu governo serei eu. O Bernardo Rossi não terá qualquer tipo de interferência na prefeitura de Petrópolis. Todas as minhas decisões serão pautadas pela transparência, pelo compromisso com a população e pela eficiência administrativa".



Por qual motivo acredita que seja a melhor escolha e que merece o voto da população petropolitana?



"Acredito que sou a melhor escolha porque sou a opção que traz renovação com experiência. Já demonstrei, como prefeito interino, minha capacidade de gestão. Já provei para a população que sei como enfrentar desafios e agora quero ampliar esse trabalho, fazendo ainda mais pela cidade. Tenho um compromisso real com os petropolitanos, priorizando políticas transparentes, com muita responsabilidade. Petrópolis precisa de uma gestão pé no chão, séria, focada em resultados. Eu sou o candidato mais preparado para essa missão".



Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.



"Além das áreas essenciais como Saúde e Educação, acredito que Petrópolis precisa avançar urgentemente na mobilidade urbana, com um transporte público de qualidade. O transporte público hoje é um problema grave na cidade. Como prefeito, meu compromisso é investir na renovação da frota e garantir a manutenção constante dos veículos. Também vamos otimizar rotas e horários, tornando o serviço mais eficiente. Estou aqui para fazer a diferença, com uma gestão comprometida com o desenvolvimento da cidade".