Hingo Hammes (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Yuri Moura (acima, à direita) e Rubens Bomtempo (abaixo, à direita) - Foto: Reprodução

Hingo Hammes (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Yuri Moura (acima, à direita) e Rubens Bomtempo (abaixo, à direita) Foto: Reprodução

Publicado 03/10/2024 12:55

Petrópolis - Faltando poucos dias para as eleições municipais, uma pesquisa realizada pela Prefab Future mostra Hingo Hammes (Progressistas) na liderança das intenções de votos em Petrópolis. Ele tem 44% dos votos válidos, já desconsiderando nulos e brancos. Yuri Moura (PSOL) aparece em segundo, com 26%, enquanto Rubens Bomtempo (PSB) tem 16,9%. Eduardo do Blog (Republicanos), com 8,8%, e Doutor Santoro (Novo), com 4,3% completam a lista.

No voto estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados e inclui brancos e nulos, Hingo aparece com 33,5%. Yuri tem 19,8%, Rubens Bomtempo tem 12,7%, Eduardo do Blog tem 6,7% e Doutor Santoro aparece com 3,3%. No voto espontâneo, quando os candidatos não são apresentados aos entrevistados, Hingo Hammes é lembrado por 25,3%, Yuri aparece com 13,1%, Bomtempo com 10,7%, Eduardo do Blog com 3,3% e Santoro com 1%.

A pesquisa Prefab Future foi realizada no dia 28 de setembro em Petrópolis, entrevistando 1.004 eleitores. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa foi registrada com o número RJ-00518/2024.

A maior rejeição é a de Rubens Bomtempo, atual prefeito do município, com 44,1%. Yuri Moura soma 12,8% de rejeição, enquanto Eduardo do Blog tem 6,6% e Doutor Santoro 6,1%. A menor rejeição é a de Hingo Hammes, com 5,4%.

A pesquisa ainda levantou a aprovação do atual governo municipal. Nela, 60,3% dos entrevistados afirmaram não aprovar, enquanto 16,6% aprovam. Outros 23,1% não souberam responder.



Veja os números



ESTIMULADA

Hingo Hammes............................... 33.5%

Yuri Moura...................................... 19.8%

Rubens Bomtempo......................... 12.8%

Eduardo do Blog............................... 6.7%

Doutor Santoro................................. 3.3%

NS/Indeciso..................................... 16.1%

Branco ou Nulo.................................. 7.8%



ESPONTÂNEA

Hingo Hammes............................... 25.1%

Yuri Moura...................................... 13.1%

Rubens Bomtempo......................... 10.7%

Eduardo do Blog............................... 3.3%

Doutor Santoro.................................... 1%

NS/Indeciso..................................... 40.1%

Branco ou Nulo.................................. 5.8%



VOTOS VÁLIDOS

Hingo Hammes.................................. 44%

Yuri Moura...................................... 26.8%

Rubens Bomtempo......................... 16.9%

Eduardo do Blog............................... 8.8%

Doutor Santoro................................. 4.3%



REJEIÇÃO: em qual candidato não votaria

Rubens Bomtempo......................... 44.1%

Yuri Moura...................................... 12.8%

Eduardo do Blog............................... 6.6%

Doutor Santoro................................. 6.1%

Hingo Hammes.................................. 5.4%

NS/Indeciso..................................... 16.9%

Branco ou Nulo.................................. 8.1%