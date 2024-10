Cid Moreira - Filipi Dahrlan/QUEM

Cid Moreira Filipi Dahrlan/QUEM

Publicado 03/10/2024 17:23

Petrópolis - O velório de Cid Moreira, jornalista, locutor e apresentador, que morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, ocorre no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. O jornalista morava há anos no município e terá o velório realizado até as 19h, no hall de entrada do espaço.

A Prefeitura de Petrópolis decretou luto oficial de três dias por conta da morte de Cid Moreira.



Equipes da CPTrans e da Guarda Municipal foram mobilizadas para atuar na região do parque. Também por conta do velório, o atendimento do Polo de Itaipava da Secretaria de Educação (que funciona na entrada do parque) foi suspenso.



A Prefeitura informou ainda, em nota, que se solidariza com a família, os amigos e os fãs do jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira neste momento tão difícil.