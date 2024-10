Ocorrência de captação irregular de água em Araras - Foto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 03/10/2024 14:12

Petrópolis - Nesta quarta-feira (2), policiais militares da 5ª UPAm identificaram captação clandestina de água em dois locais de Araras. As ações ocorreram com o auxílio de denúncias feitas ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Os agentes da UPAm Três Picos, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, estiveram na Rua Bernardo Coutinho, em Araras, onde no primeiro imóvel denunciado e, após a autorização do proprietário, os policiais flagraram a existência de um poço artesiano com cerca de 20 metros. Indagado, o responsável informou não possuir as licenças necessárias. Já em um estabelecimento comercial na mesma rua, a equipe da 5ª UPAm, durante diligência na parte dos fundos do local, identificou a abertura de um poço artesiano com cerca de 25 metros, também sem que fosse apresentada a autorização necessária para a atividade. Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados à 106ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



O programa Linha Verde informou que, desde o início do ano, foram cadastradas mais de 16.500 denúncias de crimes ambientais em todo o Estado do RJ, sendo 637 sobre captação clandestina de água. Somente no município de Petrópolis, foram mais de 429 denúncias sobre meio ambiente, 10 dessas sobre captação clandestina de água.