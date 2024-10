Doutor Santoro, candidato a prefeito de Petrópolis - Foto: Divulgação

Publicado 02/10/2024 17:00

Petrópolis - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta quarta-feira (2), o entrevistado é Doutor Santoro (Novo). Santoro se candidata pela primeira vez em Petrópolis e busca a eleição como prefeito do município. O candidato já atuou como presidente do Instituto Rio Metrópole.

O DIA - É a primeira vez que se candidata em Petrópolis. Como surgiu a vontade de ocupar o cargo de prefeito do município?

Doutor Santoro - "Eu cresci aqui, no Quitandinha, e depois de uma temporada fazendo faculdade no Rio, fui morar no Bingen. Decidi me candidatar ao perceber que precisávamos de uma guinada, investindo numa gestão moderna e eficiente, sem a burocracia que tanto prejudica o nosso desenvolvimento. Minha experiência como advogado, mestre e doutorando em Direito, além da atuação como Presidente do Instituto Rio Metrópole, onde ajudei a estruturar o maior projeto de privatização do saneamento básico do Brasil, a chamada “concessão da CEDAE”, sem dúvidas me prepararam para este desafio. Hoje precisamos de uma administração tecnocrática, focada em resultados e alinhada aos valores da direita liberal-conservadora, como austeridade fiscal, eficiência e meritocracia. É esse projeto que me impulsiona a querer ocupar o cargo de prefeito".

Petrópolis se destaca nacionalmente por conta do turismo, recebendo milhões de pessoas por ano. Quais são os planos para esta área tão importante para o município?

"No setor de turismo, nosso foco será principalmente na valorização da identidade alemã de Petrópolis, tanto na arquitetura, quanto no urbanismo. Vamos realizar a retrofitagem do centro histórico trazendo de volta o charme que caracteriza a nossa cidade. Também vamos explorar a riqueza da nossa herança, criando um "Parque Imperial", nos moldes de como o Beto Carrero explora o tema Western, oferecendo uma experiência imersiva e única que conecte os visitantes à história da monarquia brasileira. Por fim, daremos atenção às belezas naturais de Petrópolis, promovendo o turismo ecológico e sustentável. Queremos integrar o turismo histórico, cultural e ecológico, aproveitando ao máximo o que a cidade tem a oferecer".

A Educação e a Saúde são fundamentais e precisam de melhorias constantes. Quais os principais problemas que enxerga nestas áreas no município e os planos que possui para melhorar toda a situação?

"Vamos concentrar os nossos esforços no fortalecimento de um ensino pautado em matérias essenciais como Matemática, Português e Ciências, além de uma educação integral, com contraturno escolar dedicado ao ensino profissionalizante e de línguas, sempre de maneira desideologizada, uma escola sem partido. Ao focar nessas disciplinas, garantiremos que nossos estudantes estejam plenamente preparados para o ensino médio e, eventualmente para o ensino superior, sem a necessidade de revisões posteriores. Também vamos investir em creches das 7h às 19h, para facilitar as mães que precisam trabalhar, mas não encontram soluções para deixar os filhos sob cuidados adequados. Além disso, pensamos em novos modelos como charter schools, colégios militares ou a opção de voucher educacional, para que os pais escolham onde desejam que seus filhos estudem".

"Já na saúde, o problema de Petrópolis não está na infraestrutura da saúde, mas sim nas longas filas para exames, consultas e cirurgias de alta complexidade. No nosso plano de governo, temos como meta a responsabilidade fiscal e planejamento, eliminando esse gargalo, reduzindo os custos dos leitos hospitalares e ampliando a oferta de vagas permitindo que os cidadãos mais humildes de Petrópolis tenham acesso a cuidados de saúde na rede privada. Vamos expandir o Programa de Saúde da Família (PSF) e criar Unidades Básicas de Saúde (UBS), fortalecendo a medicina preventiva. Também queremos integrar a tecnologia no sistema de saúde, por meio da telemedicina, para reduzir filas e facilitar o acesso ao atendimento. Outro ponto crucial será despolitizar a administração dos hospitais municipais, priorizando uma gestão técnica e eficiente. Nos seis primeiros seis meses de nossa gestão, vamos implementar o "corujão" da saúde, contratando hospitais e clínicas privadas para realizar exames durante a noite, reduzindo o fluxo diurno e zerando a fila de espera em 180 dias".

As mudanças climáticas estão impactando todo o planeta e Petrópolis tem um histórico longo de tragédias ambientais. Quais as principais medidas que tomará, caso eleito, para evitar que mais vítimas sejam feitas no município?

"A criação de uma Secretaria Integrada de Meio Ambiente e Infraestrutura será essencial para coordenar ações que impeçam a ocupação ilegal de áreas de risco e promovam um desenvolvimento urbano sustentável. É urgente implementar um sistema de alerta eficaz para grandes chuvas e criar uma entidade especializada em prevenção de tragédias climáticas, que possa em parceria com o governo estadual e o Instituto Rio Metrópole, articular e desenvolver estratégias específicas para a realidade de Petrópolis, preparando a cidade para enfrentar eventos climáticos adversos, que tendem a se tornar mais frequentes. Vamos contratar um plano definitivo para escoamento das águas na Coronel Veiga e Centro Histórico, e com o projeto pronto vamos buscar a captação dos recursos para dar um fim definitivo aos alagamentos nos verões petropolitanos. Para que consigamos minimizar o impacto de novas tragédias, é essencial adotar uma abordagem integrada que priorize a organização urbana, a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de desastres climáticos".

Ainda neste assunto, a habitação é pauta, já que moradias em áreas de risco acabam sendo frequentemente atingidas durante as tragédias. O que acredita que seja fundamental para reduzir o déficit habitacional no município?

"No nosso governo temos como objetivo principal combater o avanço dos assentamentos informais, desocupar moradias em áreas de risco e garantir a segurança das comunidades. O problema habitacional em Petrópolis além de colocar vidas em risco, cria um cenário de favelização. A ocupação ilegal precisa ser combatida de forma rigorosa, e para isso, a presença do poder público, com policiamento e fiscalização, será fundamental. Nossa prioridade será a reforma de imóveis abandonados para fins de moradia ao invés da construção de novas unidades, por ser mais econômico e, ao mesmo tempo, dar ao beneficiário maior protagonismo no projeto".

Você é o candidato que se posiciona mais à direita em Petrópolis. Como acredita que esse fator possa impulsionar seus votos, trazendo identificação dessa grande parcela do eleitorado do município?

"Nossa cidade tem um grande percentual da população que se identifica com valores conservadores e cristãos. Mas na política, a realidade é que, há mais de 20 anos, gestões ligadas a ideais socialistas ou social-democratas se perpetuam no poder. Nós propomos um governo alinhado aos princípios da direita, baseado em eficiência, corte de gastos supérfluos, desburocratização e segurança. Esse posicionamento atende a um desejo de muitos de nós, petropolitanos que estão cansados de gestões populistas e ineficientes. As nossas propostas prezam também pela liberdade econômica, a redução da carga tributária e um governo que se preocupa com a melhoria da qualidade de vida da população. É pelo “fora todos”, contra a velha política e buscando um caminho para endireitar Petrópolis".



Por qual motivo acredita que seja a melhor escolha e que merece o voto da população petropolitana?

"Estou fazendo uma campanha limpa, honesta, com recursos do próprio bolso e sem grandes investimentos. Prometo empenhar minha experiência como gestor para o bem da nossa cidade e acredito numa gestão que respeita o dinheiro público, a população e se fundamenta em soluções reais, com otimização de custos, políticas com resultado e transparência. Apenas rompendo com um passado de más administrações, com danos severos ao município, será possível recuperar todo o potencial que Petrópolis tem. Vamos fazer uma verdadeira lava jato dos últimos 20 anos nas gestões da prefeitura, dando luz a tudo que aconteceu e como a população foi prejudicada".

Existe algum outro ponto que queira abordar? O espaço está aberto.

"Petrópolis precisa de um choque de modernidade. A gestão pública ainda opera de forma arcaica, com processos burocráticos que travam o desenvolvimento da cidade. Minha proposta é digitalizar completamente os processos administrativos, tornando a prefeitura mais eficiente e acessível para todos. Além disso, é fundamental reduzir o número de secretarias e acabar com o inchaço da máquina pública. Petrópolis tem um enorme potencial, mas precisa de uma gestão corajosa e comprometida com o futuro, e estou preparado para liderar essa transformação".