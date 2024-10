Corais se apresentam no próximo sábado - Foto: Divulgação

Corais se apresentam no próximo sábadoFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2024 20:49

Petrópolis - Um concerto especial marcará a celebração dos 800 anos da recepção das Chagas de São Francisco de Assis, no dia 5 de outubro, às 19h, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis. O Coral dos Canarinhos e o Coral das Meninas dos Canarinhos se unirão em um espetáculo de 61 vozes, oferecendo um repertório que evoca a beleza e a espiritualidade da obra franciscana. Com entrada gratuita, os corais, reconhecidos por sua excelência musical, prometem tocar o coração dos presentes, recontando a importante história do Santo.

O concerto contará com encenações que darão vida à música, recriando momentos da vida de São Francisco e sua profunda conexão com o Senhor Crucificado. Este ano, a comemoração assume um significado especial, lembrando a data de 1224, quando São Francisco recebeu os estigmas, um convite à reflexão e à promoção da paz.

Sob a regência do maestro Marco Aurélio Lischt, o repertório incluirá obras como “Salut, Dame Sainte” e “The Lord bless you and keep you”. O evento tem entrada franca.