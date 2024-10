Machado usado no crime - Foto: Reprodução

Publicado 30/09/2024 19:31

Petrópolis - Um homem foi preso, neste domingo (29), no Vila Felipe, após ter agredido outro homem com golpes de machado na cabeça no Chácara Flora. O acusado foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o autor teria sido agredido por outro homem com um soco no rosto e uma garrafada. Logo após, decidiu se vingar, indo até sua residência, pegando um machado e retornando ao local da briga, onde encontrou a vítima, na praça da Rua Pontes Marcolino. Em seguida, atacou o homem com três golpes na região craniana, deixando-a gravemente ferida e fugindo.

Os policiais, juntamente com a Polícia Militar, encontraram o acusado na residência de seu pai, no Vila Felipe. Ele foi levado para a 105ª DP, no Retiro.