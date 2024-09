CEI Carangola - Divulgação

CEI CarangolaDivulgação

Publicado 28/09/2024 20:02

Petrópolis - A partir de 1º de outubro, a Prefeitura inicia o período de cadastro para os centros de Educação Infantil da rede municipal para o ano de 2025. O cadastramento deve ser feito presencialmente na Secretaria de Educação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

É preciso levar os seguintes documentos originais: certidão de Nascimento da criança; comprovante de residência com CEP; RG e CPF dos responsáveis; comprovante de renda atualizado (no máximo 3 meses anteriores) dos moradores da residência; comprovante de programas de transferência de renda, caso possua (Auxilio-Brasil, Supera RJ, entre outros); e laudo que comprove a deficiência da criança ou responsáveis, caso possuam. Em caso de autônomos, também é preciso levar uma declaração de próprio punho (ou modelo já existente) com valor da renda mensal, datada e assinada.