Bauernfest atrai diversos turistas para o municípioFoto: Divulgação

Publicado 27/09/2024 10:32

Petrópolis - Com uma projeção de retomada global do turismo que pode chegar a 95% dos níveis pré-pandemia até o final de 2024 segundo a Organização Mundial do Turismo, Petrópolis vem acompanhando esse ritmo e pretende confirmar a previsão do Ministério do Turismo como o terceiro destino nacional mais procurado em 2024, atrás apenas de Olímpia (SP) e Foz do Iguaçu (PR). A cidade recebe, anualmente, cerca de dois milhões de visitantes e é reconhecida pelo Ministério do Turismo com a classificação máxima de categoria A. Nesta sexta (27), Dia Mundial do Turismo, o Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PC&VB) celebra os avanços conquistados no setor, impulsionados por grandes eventos e investimentos na preservação do patrimônio histórico, ao mesmo tempo em que pontua os desafios que ainda limitam o pleno potencial da cidade como destino turístico de excelência.

Samir el Ghaoui, presidente do PC&VB, destaca que o volume de eventos realizados por empresas privadas na cidade, como o Rock the Mountain, Oktoberfest Petrópolis e o Festival do Chocolate, reflete a confiança do setor no turismo local, responsável por uma importante fatia da economia regional. Contudo, questões de infraestrutura, como o acesso pela BR-040 e a necessidade de mais espaços para convenções de maior porte e festas com público acentuado, como as formaturas, ainda demandam atenção para consolidar Petrópolis no cenário nacional e internacional.

Os pontos turísticos históricos seguem com relevância para a atração de turistas e o uso deles em eventos e atrações culturais tornam ainda mais exponencial o setor na cidade. O Palácio de Cristal é palco de festas e atividades de qualidade; o Palácio Quitandinha, hoje Centro Cultural Sesc, é um dos ambientes de maior efervescência da cultura; o Museu Imperial abraça a cada dia mais programações interativas e espaços como a Casa Stefan Zweig e a Casa Petrópolis estão cada vez mais frequentados, com programações relevantes. Outros espaços, como o Museu de Cera, o Museu do Brinquedo e o Museu de Porcelana, enriquecem a oferta cultural e turística da cidade, ampliando o leque de opções para os diferentes perfis de público.

Petrópolis também tem investido em roteiros variados, que vão desde o turismo rural, com passeios por fazendas e sítios históricos, até o roteiro cervejeiro, um dos mais procurados pelos visitantes. “A diversidade de roteiros é um diferencial competitivo. Temos desde os amantes de natureza, até os que buscam experiências culturais e gastronômicas. Isso amplia nosso apelo turístico e atrai diferentes perfis de público", explica o presidente do PC&VB.

No entanto, o setor ainda enfrenta desafios importantes, especialmente em relação à infraestrutura e à mobilidade urbana. O acesso pela BR-040, principal rodovia que liga o Rio de Janeiro à cidade, é considerado um gargalo, assim como a mobilidade em Itaipava, um dos distritos que mais recebe visitantes e é acesso aos demais. “A cidade requer mais cuidados com os equipamentos urbanos e serviços essenciais básicos, como coleta de lixo, pintura e ordenamento”, pontua o presidente do PC&VB.

Outra questão importante para o avanço do setor é a digitalização dos serviços turísticos. A presença digital das atrações e a facilidade em acessar informações e fazer reservas online são demandas cada vez mais presentes entre os visitantes. Além disso, Samir el Ghaoui aponta a necessidade de ampliar os espaços para convenções e eventos de grande porte, visto que Petrópolis tem se tornado um destino atraente para o turismo corporativo. “Precisamos de mais investimentos em novos projetos que possam fortalecer a atratividade turística da cidade, sobretudo na área de eventos e congressos, com o objetivo de prospectar mais eventos corporativos para ter uma taxa de ocupação alta ao longo da semana. O turismo de negócios também é um caminho promissor para o desenvolvimento sustentável do setor”, conclui.

O Turismo na cidade hoje representa oito mil postos de trabalhos diretos e de prestação de serviços, tem uma rede de 6,5 mil leitos em 118 meios de hospedagem, mas pode crescer ainda mais. “Temos um olhar otimista para o futuro, mas focados nos desafios que queremos superar para garantir que Petrópolis siga se consolidando como um destino turístico de excelência, preservando seu patrimônio, incentivando a realização de grandes eventos e buscando soluções inovadoras para melhorar a experiência de seus visitantes”, completa Samir el Ghaoui.