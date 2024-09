Isaac Plactha (Conselho de Meio Ambiente da Firjan) e Livia Soalheiro, gerente de ESG Grupo Águas do Brasil - Foto: Paula Johas

Publicado 25/09/2024 21:03

Petrópolis - Com o projeto ‘Compostar é dar vida’, a concessionária Águas do Imperador recebeu menção honrosa no Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2024. O anúncio foi feito na segunda-feira (23/9), no auditório Aquário da Casa Firjan, no Rio de Janeiro.

O projeto desenvolvido pela Águas do Imperador consiste na transformação do lodo gerado pelas unidades de tratamento em adubo orgânico. Todo resíduo sólido é destinado à Organosolo Biotecnologia, empresa parceira do projeto, de maneira segura e sustentável, contribuindo diretamente com a redução dos passivos ambientais e esgotamento dos aterros.

Em quase três anos de parceria, já foram destinadas mais de três mil toneladas de lodo para a Organosolo. Parte do produto final é destinada para venda e outra parte vai para a agricultura agroecológica, agricultura familiar, projetos educacionais e de reflorestamento, além de recuperação de solo degradado.

No total, 62 iniciativas concorreram no Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2024, que tem como principal objetivo reconhecer as iniciativas que se destacam no estado do Rio em prol da sustentabilidade e que conciliam as atividades produtivas com a proteção ambiental, equilíbrio econômico e responsabilidade social.