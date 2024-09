Ônibus da linha 519 - Foto: Wellington Freitas

Ônibus da linha 519Foto: Wellington Freitas

Publicado 24/09/2024 23:09

Petrópolis - A Águas do Imperador informou que as linhas de ônibus 519 e 615, que atendem o Vale do Carangola, terão o itinerário alterado, entre os dias 25 de setembro e 18 de outubro, por conta das obras de instalação das tubulações da adutora Carvalho Júnior, na Rua Valdemar Vieira Afonso. A ação conta com o apoio da CPTrans.

Confira as mudanças:

Linha 519 - Vale do Carangola

Sem atendimento na Rua Valdemar Viera Afonso, do n° 254 (esquina com a Rua do Pedestre) ao n° 424 (esquina com a Rua das Palmeiras). Ponto final na Rua do Pedestre n° 84.

Linha 615 - Terminal Corrêas x Carangola

Operação via Canavial será pela Rua Carvalho Júnior (vice-versa) e os horários via Estrada do Carangola serão pela Estrada União Indústria (vice-versa).