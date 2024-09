TEDxPetrópolis - Foto: Simone Sattler

Publicado 21/09/2024 16:45

Petrópolis - Após quatro anos de pausa, o TEDxPetrópolis retorna à cidade. O evento será realizado no dia 26 de outubro, das 14h às 19h, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, um dos pontos turísticos mais imponentes da Cidade Imperial. A última edição do evento foi realizada em 2019.

O TEDxPetrópolis promete, mais uma vez, proporcionar ao público presente a oportunidade de pensar e repensar sobre diversos temas da atualidade e que tem impacto direto no dia a dia, a partir de talks de, no máximo, 15 minutos.



TED e TEDxPetrópolis

O programa TED é o maior ciclo de palestras do mundo. Uma organização sem fins lucrativos que encoraja os convidados a darem as melhores palestras de suas vidas em um tempo curto e de forma dinâmica. Para alcançar mais pessoas, a organização projetou o TEDx, que faz essa experiência chegar a 3.500 cidades em 135 países, incluindo Petrópolis.

O TEDxPetrópolis é organizado de forma independente. Voluntários locais que fazem o evento acontecer, mantendo o padrão de qualidade TED. Este ano, o evento conta com a curadoria de Camila Miranda, Brenda de Paula e Beatrice Volgari.O TEDx é um evento sem fins lucrativos e os patrocínios e apoios, assim como o valor da venda dos ingressos, são inteiramente destinados ao pagamento de equipamentos e fornecedores. O contato com a organização pode ser feito através do e-mail contato@tedxpetropolis.com.br . A edição 2024 tem apoio do Centro Cultural Sesc Quitandinha, InterTV, Agência Pólen, Estúdio Petrópolis, Sicomércio, Pátio Petrópolis Shopping, FSI Telecom e Prefeitura de Petrópolis.Para ficar por dentro de todas as novidades, como os speakers deste ano, ingressos e outras novidades acesse o site e as redes sociais @tedxpetropolis, no Instagram e também no Linkedin.