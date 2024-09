Esteffani, Priscila e Dany - Foto: Divulgação

Esteffani, Priscila e DanyFoto: Divulgação

Publicado 21/09/2024 15:28

Petrópolis - A terceira edição do Simpósio Sobrancelhas com amor vai receber profissionais petropolitanas que são destaque na área e vão estar representando a cidade na segunda-feira (23), no Nova América Centro de Convenções. Entre elas, a renomada Priscilla Kreiscker, que foi uma das palestrantes mais pedidas nas redes sociais do evento e que vai abordar o tema "Colorimetria aplicada a Nanoblading".

“Vou levar comigo os anos de experiência na área e dividir insights valiosos sobre como as cores podem ser aplicadas com precisão no nanoblading, oferecendo resultados cada vez mais naturais”, destacou a campeã nacional e expert em micropigmentação, Priscilla Kreischer.

Priscilla Kreischer é a idealizadora do Lapidar Studio & Academy, localizado no Prado, em Corrêas, onde também atuam outras duas profissionais que estarão nesta edição do Simpósio Sobrancelhas com Amor. Dany Fioravante, especialista em cílios e sobrancelhas, será jurada na categoria Micropigmentação Fio a Fio. Vencedora das categorias Campeã de Sobrancelhas Fios no Tebori e Campeã de Cílios Volume Brasileiro na edição anterior, Dany celebra o retorno ao evento com orgulho.

"É uma honra participar como jurada em uma competição tão importante. Mal posso esperar para ver os talentos que se apresentarão este ano”, comemorou Dany.

Já Esteffani Weinem, especialista em Brow Lamination, vai demonstrar a técnica de Brow Lamination com Henna, desenvolvida por ela.

“O uso da henna junto com a laminação potencializa os resultados, proporcionando sobrancelhas mais definidas e cheias. Estou ansiosa e muito feliz em poder compartilhar minha técnica com o público presente”, comenta Esteffani.