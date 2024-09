Polícia Civil identificou o adolescente - Foto: Reprodução

Polícia Civil identificou o adolescenteFoto: Reprodução

Publicado 17/09/2024 21:07

Petrópolis - A Polícia Civil realizou diversas operações, nesta segunda-feira (16), para reprimir incêndios criminosos em áreas do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, um adolescente foi conduzido à delegacia, juntamente com seu pai, por ter posto fogo na vegetação em Secretário e Pedro do Rio.

Na delegacia, o jovem confessou ser o responsável pelos incêndios que destruíram grandes áreas de vegetação durante o domingo.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) informou que vem atuando, de forma conjunta com delegacias distritais do interior, para identificar os responsáveis por estes atos criminosos. Até o momento, mais de 20 pessoas foram identificadas e são investigadas. Diligências seguem para identificar outros envolvidos e responsabilizar criminalmente.