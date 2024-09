Oktoberfest Petrópolis - Foto: Paula Giolito

Publicado 17/09/2024 20:51

Petrópolis - A Oktoberfest Petrópolis 2024 chegou ao fim após dois fins de semana de intensa programação, atraindo aproximadamente 70 mil pessoas ao Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. No segundo e último fim de semana do evento, de 13 a 15 de setembro, o público foi de aproximadamente 35 mil pessoas. Com uma combinação de música, gastronomia e cultura, a festa reafirmou seu papel na cena turística de Petrópolis, movimentando a economia local e proporcionando lazer para moradores e visitantes.

Neste ano, a Oktoberfest Petrópolis apresentou uma série de novidades para o público, como o Contêiner #ToNoRio - atração itinerante que ofereceu uma programação gratuita, com shows de artistas emergentes da música brasileira. A parceria com a Secretaria de Turismo foi um dos pontos fortes para a ampliação das atividades e o fortalecimento da Oktoberfest como um dos principais eventos da cidade. A colaboração permitiu a criação de espaços inclusivos e de novos pontos de atração, como o próprio #ToNoRio, agregando valor ao evento e atraindo um público variado, que inclui famílias, turistas e jovens.

Para Antonio Nassif, um dos organizadores da Oktoberfest Petrópolis, a edição de 2024 foi um sucesso em diversos aspectos. "A cada ano, buscamos inovar e oferecer experiências diferentes para quem vem ao evento. A resposta do público foi muito positiva, tanto dos moradores quanto dos turistas. Ficamos felizes em ver que a Oktoberfest continua sendo uma festa de grande relevância para a cidade, agregando valor ao turismo, à economia e ao lazer da população”.

Outro destaque foi a participação do 639App, um aplicativo de relacionamentos que utiliza a sinastria astrológica para conectar pessoas em eventos. A presença do 639App no Parque de Itaipava atraiu muitos visitantes em busca de novas conexões - uma iniciativa bem recebida, especialmente pelos visitantes solteiros que encontraram uma nova forma de interação durante a festa.

Além das novidades, a Oktoberfest Petrópolis manteve suas tradicionais atrações, como a oferta de gastronomia típica alemã, competições nos Jogos Cervejeiros e uma variedade de cervejas artesanais produzidas por cervejarias locais. Os Jogos Cervejeiros, que incluíram atividades como o Chope a Metro, ocorreram ao longo de todo o fim de semana, proporcionando momentos de descontração e entretenimento ao público, que pôde participar ou apenas assistir às competições.

O evento, com entrada gratuita, também teve um impacto significativo na economia local. O aumento da ocupação hoteleira em Petrópolis e o movimento nos estabelecimentos gastronômicos e cervejarias durante os dois fins de semana demonstram a importância da Oktoberfest para o turismo da cidade. Segundo os organizadores, a festa gerou cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos, reforçando o papel do evento na promoção do desenvolvimento econômico local.

“Estive nas últimas duas edições e nessa não seria diferente. Gosto do clima familiar que o evento tem, de poder ficar tranquila enquanto me divirto. É uma festa que incluo na minha agenda assim que a data é confirmada, porque sei que posso trazer meus filhos, meu cachorro e ficar confortável. Isso vale muito para mim”, diz a advogada carioca, Ana Luiza Moura Sá, de Copacabana.

Já pensando na próxima edição, a organização do evento se mostra otimista. “A gente mal encerra uma e começa a pensar na seguinte. A ideia é continuar trazendo novidades que encantem e envolvam o público, sempre mantendo a essência que faz da Oktoberfest um dos eventos mais aguardados da região,” conclui Renato Duarte, também organizador do evento.