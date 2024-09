Bombeiros foram acionados - Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2024 21:35

Petrópolis - Na tarde desta segunda-feira (16), um helicóptero do Corpo de Bombeiros atingiu fios de alta tensão e fez um pouso forçado em Petrópolis. Um trecho da BR-040 precisou ser interditado por conta da queda dos cabos na região, na altura de Bonsucesso, permanecendo assim até às 20h.

"Um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que estava empenhado no combate a focos de incêndio florestal no município de Petrópolis, precisou fazer um pouso forçado, na tarde desta segunda-feira, depois de colidir com um fio de alta tensão. Ninguém ficou ferido. A aeronave teve danos parciais e será encaminhada para manutenção", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.



A rede elétrica atingida é de responsabilidade da Light e causou interrupção no fornecimento de energia nos municípios de Três Rios, Sapucaia, Paraíba do Sul, Carmo e Paty de Alferes.