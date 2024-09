Incêndio em Petrópolis - Foto: Reprodução

Publicado 16/09/2024 21:20

Petrópolis - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, emitiu uma recomendação ao prefeito de Petrópolis para que tome medidas urgentes em resposta aos incêndios florestais que estão ocorrendo na cidade. Essa recomendação foi feita porque o Município não realizou a reunião previamente agendada para a criação de um gabinete de crise.

Entre as ações sugeridas estão a criação de um gabinete de crise para coordenação e reconstrução nas áreas afetadas, a emissão de boletins diários sobre a evolução do desastre e a avaliação dos danos à fauna, flora, solo e ar. O MPRJ destaca que, na sexta-feira (13), foi acordado que a Defesa Civil de Petrópolis realizaria uma reunião nesta segunda-feira com todos os órgãos envolvidos para formar o gabinete de crise. No entanto, a reunião não foi marcada, e o estado de emergência não foi declarado, nem o desastre comunicado ao sistema apropriado.

A promotoria observa a presença de vários focos de incêndio, especialmente nas regiões de Secretário, Caxambu e Morin, que ainda não foram controlados. A recomendação também sublinha que a situação não só gera insegurança para a população nas áreas afetadas, como também causa danos ambientais e à saúde pública.