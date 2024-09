Oktoberfest Petrópolis - Foto: Iza Amorim

Oktoberfest Petrópolis

Publicado 11/09/2024 14:33

Petrópolis - O primeiro fim de semana da Oktoberfest Petrópolis atraiu, aproximadamente, 35 mil pessoas para o Parque de Itaipava. Com uma programação recheada de música, gastronomia típica e atrações para toda a família, o evento contou com competições nos tradicionais Jogos Cervejeiros, além de apresentações musicais com muito rock, pop e música tradicional alemã. O evento, que tem entrada gratuita, se destaca como um dos principais da cidade, desempenhando um papel importante na economia local, gerando empregos - diretos e indiretos - e impulsionando o setor turístico, com aumento da ocupação nos hotéis de Petrópolis.

Agora, a festa se prepara para o segundo fim de semana, que será realizado de 13 a 15 de setembro. Na sexta-feira (13), a Banda Germânica abre as apresentações às 19h, seguida pelo Baile do Zen às 21h30. No sábado (14), a música começa com Spiel und Charm às 13h e a noite termina com Deia Cassali às 21h30. O domingo (15) encerra o evento com River Raid às 17h e a dupla Pablo e Bernardo às 20h30. Além das atrações musicais, os visitantes podem continuar aproveitando a gastronomia e as cervejas artesanais da região, que são grandes destaques da Oktoberfest.

“Estamos muito felizes com a proporção que o evento ganha a cada ano, trazendo petropolitanos e turistas para o Parque de Itaipava. Tivemos um fim de semana incrível, com música boa e o público curtindo as atrações que preparamos. Nossa expectativa é que o próximo fim de semana seja também de muita alegria na Oktoberfest Petrópolis" afirma Rodrigo Duarte, um dos organizadores do evento.

Um dos destaques dessa edição foi o Quiosque da Casa do Alemão, que proporciona um local mais reservado para quem quer sentar e conversar enquanto aprecia a culinária alemã, com formato de restaurante e atendimento nas mesas. Além disso, o evento conta com estabelecimentos como Gehren, Família Scharder, Disbeef, Rei do Gado, Bigodeira, Quarteto, Pastarela e Vielen Vartê Meat. Para quem prefere petiscos rápidos, opções como pastel, crepes e doces estarão disponíveis, incluindo o famoso Brownie do Ton, os doces caseiros da Doce dos Anjos e as delícias de Dom Marquiz. Os visitantes também podem se refrescar com gelatos artesanais e churros, além de outras sobremesas irresistíveis.

Entre as cervejarias participantes estão Tortuga BrewPoint, Bento Beer, Serra Velha, Duas Torres, Alter, Latitude 22, Colonus, Sampler, Madame Machado, Odin e Da Corte. Cada cervejaria traz uma variedade de estilos, desde as tradicionais Pilsens e Weiss até as mais encorpadas IPAs e Stouts, proporcionando uma verdadeira viagem pelos sabores das cervejas artesanais.

A Carreta Bar da Cervejaria Império também é uma das atrações do evento. O veículo de 24 metros conta com um bar 360° para servir chope e um deck superior com uma vista privilegiada de toda a festa. Projetada para atender a todos os públicos, a Carreta Bar é acessível para Pessoas com Deficiência (PCD) e conta com elevador e acesso por ambos os lados, garantindo inclusão e conforto. O sistema de chope garante a bebida na temperatura ideal, independentemente do clima, proporcionando uma experiência completa para os visitantes.

A Oktoberfest Petrópolis acontece na sexta-feira, das 16h à meia-noite, e aos sábados e domingos, das 11h à meia-noite. Com uma infraestrutura que inclui estacionamento com diárias de RS 15 motocicletas, R$ 20 carros e R$ 50 vans.