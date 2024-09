Casal foi levado para a 106ª DP - Foto: Reprodução/106ª DP

Casal foi levado para a 106ª DPFoto: Reprodução/106ª DP

Publicado 10/09/2024 22:30

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu um casal na tarde desta segunda-feira (09) por furto qualificado em um supermercado localizado na Estrada União e Indústria, em Itaipava. A dupla foi flagrada ao roubar uma garrafa de whisky avaliada em R$ 479,00.

Ambos os indivíduos possuem antecedentes criminais: um deles tem registros por furto, enquanto o outro tem passagens por tráfico de drogas, ameaça, lesão corporal e furto.

De acordo com a polícia, os suspeitos já eram conhecidos pelos funcionários do supermercado devido a crimes anteriores. Quando entraram no estabelecimento, os seguranças monitoraram as câmeras de segurança, flagraram o furto e imediatamente acionaram a 106ª DP. Os presos e a garrafa de whisky foram encaminhados à delegacia.