Cidade das Hortênsias foi uma das empresas que assumiram linhasFoto: Reprodução

Publicado 08/09/2024 17:37

Petrópolis - Neste fim de semana, ônibus das empresas Cidade das Hortênsias, Cidade Real e Turp Transporte começaram a operar no Quitandinha e no Valparaíso, locais que eram atendidos pela Petro Ita. A viação está sem circular desde sexta-feira (6), quando rodoviários iniciaram uma manifestação por conta da falta de pagamentos. Nas regiões do Alto da Serra e Morin, uma decisão do STF impediu que a empresa voltasse a operar no trecho.

Segundo a Prefeitura, neste domingo, 15 ônibus atuaram entre Quitandinha e Valparaíso. Para segunda-feira, a expectativa é que sejam 24.

Cidade Real passa a circular nas regiões:



Independência

Taquara

São Sebastião

Siméria

Santa Isabel



Turp passa a circular nas regiões:



Espírito Santo

Rio de Janeiro

Amazonas/Duques

Dr. Thouzet

Valparaíso

Honduras/Gulf

Venezuela



Cidade das Hortênsias passa a circular nas regiões:



Getúlio Vargas

Valparaíso/Comunidade Oswaldo Cruz



Operação por meio de vans (sobe e desce, gratuita) nas regiões a partir de segunda-feira, 09 de setembro:



Rua Lopes de Castro/Joaquim Gomensoro

Olga Castrioto

Vital Brasil

Capitão Paladine

Tancredo Neves

Rua Alagoas/Ipanema