Ônibus teve o estofado arrancadoFoto: Divulgação

Publicado 05/09/2024 15:31

Petrópolis - A Turp Transporte foi alvo de mais um ato de vandalismo, em Petrópolis, na tarde de quarta-feira (3), quando um adolescente arrancou partes do assento de um banco do ônibus 6077, fazendo arremessos do estofado pela janela durante a viagem. A ação foi filmada e compartilhada nas redes sociais por passageiros que utilizavam a linha 609 – Castelo São Manoel. Na manhã de quinta, o vídeo foi encaminhado à empresa, para auxiliar na identificação do vândalo.

A depredação dos ônibus é crime previsto no artigo 163, do Código Penal. Em qualquer caso de vandalismo, se a pessoa for identificada, poderá arcar com as despesas da manutenção do ônibus. Se for menor de idade, o responsável é que responde pelo custeio dos reparos.

O Setranspetro destaca que as empresas de ônibus estão ampliando a observação das câmeras do circuito interno, para identificar pessoas que realizam tais atos no transporte público e reforça a conscientização dos passageiros, que também podem contribuir contra as ações, denunciando casos de vandalismo à Polícia Militar.

Entre os principais atos de vandalismo, registrados em toda a operação do transporte público no município de Petrópolis, estão os bancos rasgados, pichações, quebras de vidro e excesso de lixo. Dependendo do tipo de vandalismo, um veículo pode ficar de dois a três dias fora de operação, prejudicando, consequentemente, a população.