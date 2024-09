Caminhão foi flagrado com nota fiscal irregular - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 04/09/2024 22:01

Petrópolis - Um caminhão tanque foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 15 mil litros de óleo diesel com um nota fiscal ilegal. O caso aconteceu na BR-040, nesta quarta-feira (4), em Petrópolis.

Segundo a PRF, por volta das 11h, agentes da delegacia de Duque de Caxias realizavam uma fiscalização de trânsito na altura da Unidade Operacional Quitandinha, quando abordaram um caminhão. O motorista do veículo, de 40 anos, apresentou a documentação fiscal da carga. No entanto, o destinatário constava como sendo no Parque Colúmbia, na Zona Norte. Após contato com o Posto Fiscal de Comendador Levy Gasparian, foi constatada a inidoneidade do documento fiscal apresentado pelo motorista.

A ocorrência foi encaminhada à Receita Estadual.