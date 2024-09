Serra Serata é promovida pela Prefeitura e pela Casa D'Italia Anita Garibaldi - Divulgação/PMP

Serra Serata é promovida pela Prefeitura e pela Casa D'Italia Anita GaribaldiDivulgação/PMP

Publicado 03/09/2024 19:38

Petrópolis - A 15ª edição da Serra Serata, festa que celebra a cultura italiana em Petrópolis, será realizada entre os dias 04 e 08 de setembro, no Palácio de Cristal. O evento é promovido pela Prefeitura de Petrópolis em parceria com a Casa D'Itália Anita Garibaldi, e este ano, tem como tema "Italiani al Mondo".



Com entrada gratuita, o Serra Serata conta com uma programação que inclui apresentações musicais, performances, dança folclórica, além de trazer os sabores da Itália com pratos típicos. Outra atração é o espaço dedicado à literatura italiana: o Centro Cultural Imperatriz Teresa Cristina, montado pela Casa D’Itália.

PROGRAMAÇÃO SERRA SERATA 2024

ITALIANI AL MONDO



04/09 - Quarta-feira



15h - Abertura dos portões

15h às 22h - Centro Cultural Imperatriz Teresa Cristina com interação histórica

15h às 18h - Baile Geração Prateada

16h às 20h - Performance Gondoleiro

18h - Abertura oficial da festa: Hasteamento das bandeira e apresentação da Banda do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha

20h - Show com Anna Hannickel

21h - Músicas italianas



05/09 - Quinta-feira



15h às 22h - Centro Cultural Imperatriz Teresa Cristina com interação histórica

18h às 22h - Lounge interativo com Ateliê Dafne Souza

20h - Show com Monica Campos

21h - Músicas italianas



06/09 - Sexta-feira



15h às 22h - Centro Cultural Imperatriz Teresa Cristina com interação histórica

17h às 21h - Lounge interativo com Ateliê Dafne Souza

17h às 22h - Performance Gondoleiro

20h - Show musical com Anna Hannickel

21h - Músicas italianas



07/09 - Sábado



10h às 22h - Lounge interativo com Ateliê Dafne Souza

11h - Contação de histórias “Os imigrantes italianos e uma história de amor” com Flávia Justen

12h às 22h - Performance Gondoleiro

15h às 22h - Centro Cultural Imperatriz Teresa Cristina com interação histórica

15h às 22h - Performance personagens Dell’Arte

17h - Oficina de máscaras venezianas sustentáveis com Camila Filardi

18h - Dança Folclórica Italiana

18h30 - Performance Perna de Pau com Dupla do Rio

19h - Baile de Máscaras

22h - Músicas italianas



08/09 - Domingo



11h às 19h - Performance personagens Dell’Arte

11h - Conhecendo Elena Ferrante, com Nathália Rinaldi

14h às 20h - Lounge interativo

14h às 20h - Performance Gondoleiro

15h às 22h - Centro Cultural Imperatriz Teresa Cristina com interação histórica

17h - Dança folclórica Italiana

18h - Show com a banda Concreto Humano e quarteto de cordas - Equilíbrio Distante: Tributo Ao Renato Russo

20h - Músicas italianas