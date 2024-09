Espetáculo "Pérola" - Foto: Divulgação

Publicado 03/09/2024 19:34

Petrópolis - Nesta sexta-feira (6), às 19h30, a Satura Companhia de Teatro apresenta o espetáculo infanto-juvenil “Pérola” na Sala Teatro Afonso Arinos, localizada no Centro de Cultura Raul de Leoni. A peça, que combina a atuação de bonecos e atores, é dirigida e musicalmente conduzida por Fred Justen. O elenco é composto por Jéssica Leite, Gabriel Cândido, Rafael Nogueira e Marcos Retondar. Os ingressos estão disponíveis na bilheteira do teatro por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada, válida também para compras antecipadas e para quem levar um quilo de alimento não perecível).



Escrito por Tiago Vieira, o espetáculo é uma ferramenta de conscientização para crianças e promete cativar o público de todas as idades. Através de uma abordagem lúdica, rica em música e poesia, a peça aborda temas delicados e cada vez mais presentes no universo infantil, como preconceito e bullying.



O diretor da Companhia, Fred Justen, comentou: “Com este trabalho, buscamos abrir um debate sobre o preconceito, que infelizmente começa na infância. Queremos que nossa peça seja não apenas uma forma de entretenimento, mas principalmente uma ferramenta de conscientização.”

A história segue as aventuras de uma linda menina negra, de cabelos crespos, que enfrenta grandes desafios ao se mudar para uma nova cidade com seus pais. O espetáculo retrata situações do cotidiano que podem gerar frustração e traumas para as crianças, como o primeiro dia de aula.



Além disso, a peça ilustra como um ambiente escolar bem estruturado pode contribuir para uma sociedade mais igualitária. A narrativa reforça a ideia de que ser diferente não é um problema, com a protagonista Pérola dividindo a cena com personagens importantes: o novo amigo Júnior, o cãozinho Pingo e seus pais, que a apoiam e a ajudam a enfrentar o preconceito que encontra.