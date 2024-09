Vagas são para três funções - Foto: Divulgação

Vagas são para três funçõesFoto: Divulgação

Publicado 03/09/2024 19:25

Petrópolis - A Turp Transporte vai contar com mais uma edição do balcão de empregos, no Terminal Centro, para os candidatos às vagas de motorista, lanterneiro e mecânico. A ação tem início nesta quarta-feira (4), pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h, se estendendo até sexta-feira (6). As equipes de Recursos Humanos estarão na sala da empresa, localizada ao lado fraldário, para receber os currículos e esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos.

Assim como as ações desenvolvidas anteriormente pela operadora, todas as vagas disponíveis são para contratação imediata. De acordo com Jean Moraes, diretor da Turp Transporte, a iniciativa mais uma vez estreita a relação com os candidatos, através de uma abordagem proativa e rápida.

“Seguimos buscando profissionais capacitados, que brevemente farão parte da nossa equipe, fortalecendo a operação da empresa. Reforçamos o nosso compromisso com a inclusão, com vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs)”, destacou.

A presença das profissionais de RH no Terminal Centro facilitará o processo de inscrição, com todas as informações detalhadas. Quem passar pelo local será instruído adequadamente e concorrerá às vagas. Os interessados também podem encaminhar o currículo para o e-mail vagas@turp.com.br.