Publicado 30/08/2024 21:58

Petrópolis - Com um agregado de 7 a 0, o Petrópolis FC está fora da Copa Rio. A equipe petropolitana enfrentou o Audax Rio e perdeu por 3 a 0 no jogo de ida e 4 a 0 no jogo de volta. Com o resultado, o time teve a temporada encerrada.

A equipe entrou em campo precisando de um "milagre" para se classificar, após perder o jogo de ida por 3 a 0. Contudo, não conseguiu superar as dificuldades e o Audax avançou para as quartas de final, onde enfrentará o Maricá.



Nesta temporada, o Petrópolis FC participou de duas competições. Na Série A2 do Campeonato Carioca, terminou na 8ª colocação, com 12 pontos em 11 jogos. Na Copa Rio, avançou até enfrentar o Audax na primeira fase eliminatória.