Moto foi apreendida - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 30/08/2024 12:14

Petrópolis - Na noite de quinta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem após interceptar uma motocicleta com os sinais identificadores encobertos por adesivo. O incidente ocorreu no Km 81 da BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Por volta das 21h, durante uma fiscalização na pista sentido Juiz de Fora/MG, policiais abordaram um grupo de motociclistas. Ao verificar uma das motos, descobriram que os caracteres da placa estavam ocultos por adesivo. O condutor não forneceu explicações sobre a irregularidade e foi levado para a delegacia, sob a suspeita de violação do Art. 311 do Código Penal.

O Art. 311 do Código Penal estabelece que a adulteração, remarcação ou supressão de números de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículos é considerada um crime, com pena de reclusão de três a seis anos, além de multa.

A ocorrência foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia para investigação.