Trânsito é um dos maiores problemas do distritoFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2024 21:32

Petrópolis - Marcado pela iniciativa dos empresários, a Unidos por Itaipava (Unita), um movimento apolítico e apartidário, que tem como objetivo pressionar o poder público por investimentos urgentes em infraestrutura e serviços, iniciou a confecção da pauta de ações definida pelo grupo como urgentes para desentravar o desenvolvimento da região. Dois temas são apontados como emergenciais para a região: mobilidade urbana e segurança pública, que são fundamentais tanto para os moradores quanto para o turismo, uma das atividades expoentes da economia no local.

Apesar de Itaipava contribuir com cerca de 30% do PIB de Petrópolis e atrair mais de 500 mil visitantes por ano, os empresários afirmam que os projetos de mobilidade, inclusive doados pela iniciativa privada, sequer saíram do papel. Entre as demandas prioritárias, estão a manutenção das pontes de acesso à BR-040, como as do Castelo de Itaipava e Aranha Céu, e a retomada de projetos estruturais parados, como a construção de uma rotatória em frente ao supermercado Bramil e a duplicação da ponte do Bonsucesso. A falta de fiscalização do trânsito é uma realidade constante nos distritos, especialmente no “retão” da União e Indústria, em Itaipava, onde o fluxo desordenado de veículos tem causado congestionamentos diários e afetado tanto moradores quanto visitantes.

Alexandre Plantz, um dos articuladores do Unita, que reuniu mais de 50 empresários no primeiro encontro de formulação da associação, destaca a importância dessas intervenções: "o crescimento de Itaipava nos últimos anos tornou evidente a necessidade de melhorias urgentes na mobilidade. A infraestrutura viária não acompanhou o desenvolvimento da região, e estamos determinados a garantir que esses projetos sejam finalmente executados. A mobilidade é crucial para o bem-estar dos moradores e para a experiência dos turistas, que buscam conforto e segurança ao visitar nossa região."

Em relação à segurança pública, os empresários propõem o retorno da Ronda Escolar para proteger os estudantes, uma atuação mais efetiva da Guarda Municipal e uma maior eficiência do programa Segurança Presente. A presença de forças de segurança mais atuantes é vista como essencial para manter Petrópolis entre as cidades mais seguras do estado e melhorar a qualidade de vida na região. “A segurança é um dos pilares que tornam Itaipava um destino atraente e seguro, e nós, empresários, estamos comprometidos em colaborar com as autoridades para implementar medidas que reduzam a criminalidade e aumentem a sensação de segurança”, afirma Fabrício Santos, empresário, também articulador do Unita.

Os próximos passos do movimento incluem a realização de reuniões com empresários locais para definir as pautas de maneira mais detalhada e estabelecer estratégias de cobrança junto aos agentes públicos. "Nossa missão é ser uma voz forte e presente na defesa dos interesses de Itaipava, garantindo que as melhorias tão necessárias finalmente se concretizem", frisa Alexandre Plantz. O movimento espera que a união e o engajamento da comunidade empresarial possam acelerar a execução dos projetos e assegurar o desenvolvimento sustentável do distrito, melhorando a qualidade de vida para todos.