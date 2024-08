Coral dos Anjos - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2024 18:20

Petrópolis - Nesta quarta-feira (28), às 18h30, serão realizadas apresentação do Coral dos Anjos e oficina de acessibilidade e inclusão para projetos culturais, ministrada por Danilo Henriques, abordando o caso de sucesso do grupo musical petropolitano. O evento tem duração de duas horas, entrada franca e acontecerá no Centro de Cultura Raul de Leoni.

A atração encerra programação do projeto "Caminho do Riso", contemplado pelo edital Retomada Cultural RJ 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que tem como proposta espetáculos gratuitos realizados em espaços abertos (ao ar livre), em várias cidades do estado, com linguagem de fácil compreensão popular por meio da palhaçaria, teatro de rua, música e dança. Nesta segunda edição, a apresentação do cortejo Fanfarra Komboio passou por Paraíba do Sul, Magé e Petrópolis.

O grupo musical Coral dos Anjos já existe há 12 anos e é formado por 25 integrantes, entre cantores e músicos, sendo a maioria pessoas com deficiência. Fundado e regido por Danilo Henriques, com a função de proporcionar inclusão por meio da música, o Coral conta também com a participação das violinistas e educadoras musicais, Dandara Claudino e Tainara Claudino. Danilo também é ator, professor de canto e instrumentos, como violão e violino, ministrando aulas em instituições públicas, privadas e eventos há quase uma década, em Petrópolis e região.

De acordo com o músico, o Coral dos Anjos é um espaço de liberdade, expressão e acolhimento para todos os integrantes. “Ao longo desses anos, buscamos levar a nossa música, talento e sensibilidade para gerar inclusão, empatia e respeito pelo próximo. Por meio da música, que é uma linguagem universal, conseguimos promover momentos de conexão e união entre as pessoas, quebrando estigmas e barreiras sociais”, relata.