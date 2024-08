Ônibus bateu em um muro - Foto: Reprodução

Ônibus bateu em um muroFoto: Reprodução

Publicado 26/08/2024 11:49

Petrópolis - Um ônibus da Petro Ita que fazia a linha 209 - Valparaíso bateu em um muro no Doutor Thouzet, na manhã desta segunda-feira (26). A empresa informou que o problema foi causado por excesso de óleo na pista. Ninguém ficou ferido.

Na última semana, um outro acidente já havia sido registrado com um ônibus da empresa. O ocorrido foi na quinta-feira, quando um coletivo atingiu um barranco no Independência. Na ocasião, de acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas.