Indivíduo foi capturado em Belford Roxo - Foto: Reprodução

Indivíduo foi capturado em Belford RoxoFoto: Reprodução

Publicado 24/08/2024 18:00

Petrópolis - A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu um homem em Belford Roxo, acusado de cometer diversos furtos em Petrópolis. Um mandado de prisão e de busca e apreensão foi cumprido por agentes do 26º BPM e da 106ª DP.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado, que subia a serra apenas para praticar os crimes, foi localizado em sua residência, na tarde deste sábado (24), na Rua Péricles, no bairro Jardim Gláucia, localizado no município da Baixada Fluminense. Em seguida, os policiais encontraram objetos como celulares, bicicletas, entre outros, e realizaram a apreensão. Além disso, possíveis condutos criminosas de familiares do acusado também estão sendo investigadas.

A 106ª DP solicitou que possíveis vítimas façam os registros de ocorrência para apurar a possível atuação do homem em outros furtos. O autor se encontra à disposição da Justiça.