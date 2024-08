CAALL - Foto: Divulgação

CAALLFoto: Divulgação

Publicado 23/08/2024 15:59

Petrópolis - O Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade (CAALL) recebe neste sábado (24), às 11h, uma palestra sobre os 70 anos da morte de Getúlio Vargas, ministrada pela historiadora Isabel Lustosa. O evento faz parte do projeto “2024: Os valores da democracia hoje” e é aberto ao público. O CAALL fica na Rua Mosela, nº 289, na Mosela.

Isabel Lustosa é doutora em Ciência Política pelo antigo IUPERJ (atual ESP/UERJ), pesquisadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e possui uma carreira de destaque como pesquisadora titular da Fundação Casa de Rui Barbosa, além de ser sócia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Também ocupou as cátedras Símon Bolívar no IHEAL/ Sorbonne Nouvelle. Entre suas contribuições, destaca-se a revelação de novas abordagens para o estudo da arte do caricaturista J. Carlos, tema central do seu livro "The Art of J. Carlos", publicado em 1995, é autora também do livro: “Histórias de presidentes - A República no Catete”.

O projeto “2024: Valores da democracia é hoje” é uma iniciativa da Associação dos Amigos do Dr. Alceu/AADA, do CAALL, da Casa Stefan Zweig, Faculdade Arthur Nelson de Sá Earp/FASE, do Grupo Pró-Memorial Casa da Morte/GPMCM, Instituto Municipal de Cultura/IMC, da Livraria Nobel,do Museu Imperial, da Universidade Cândido Mendes/UCAM, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ e da Universidade Federal Fluminense/UFF.