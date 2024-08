Duas casas foram atingidas pelo fogo - Foto: Reprodução

Publicado 22/08/2024 20:09

Petrópolis - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um incêndio que atingiu duas residências no Bataillard na tarde desta quinta-feira (22). As chamas no local começaram por volta de 13h, sendo controladas às 14h40.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ferida foi atendida e liberada no local. Não há informações a respeito da identidade da vítima fatal, nem sobre as causas do incêndio. O quartel de Itaipava apoiou o combate às chamas.