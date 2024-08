Serrano e Nova Iguaçu no Estádio Atílio Marotti - Foto: Jhon Araujo

Publicado 21/08/2024 17:41

Petrópolis - Na tarde desta quarta-feira (21), o Serrano recebeu o Nova Iguaçu para o jogo de ida da segunda fase da Copa Rio. Em campo, a equipe visitante levou a melhor, vencendo a partida por 2 a 1.

O Nova Iguaçu abriu o placar da partida ainda na primeira etapa, com gol de Marllon aos 26 minutos. No segundo tempo, o Nova ampliou o placar com Gustavo Apis, aos cinco minutos. O estreante Jonathan Chula, de pênalti, diminui para o Leão da Serra.

No fim do jogo, o goleiro Paulo Vitor foi expulso e, sem substituições a serem feitas, o zagueiro Diego Macedo foi para o gol do Serrano e realizou defesas importantes, evitando um placar mais elástico na partida.

O confronto de volta será na próxima quarta-feira, 28 de agosto.