Obra está sendo restauradaFoto: Divulgação/MPF

Publicado 21/08/2024 17:00

Petrópolis - O maior painel feito pela artista modernista Djanira da Motta e Silva, em 1953, com dimensões 12,75 x 3,50 metros, o “História de Petrópolis”, está sendo restaurado. Após oito anos da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Município de Petrópolis, uma nova licitação foi realizada e, atualmente, o processo, que iniciou no último 9 de abril, está em fase avançada. O cronograma é dividido em oito etapas, com duração de dez meses.



O painel até começou a ser restaurado em 2021, no entanto, o processo parou após a morte do dono da empresa que havia sido contratada para a restauração.



O grande painel retrata paisagens e cenas típicas de Petrópolis, com elementos que remetem à cidade, como o Museu Imperial, as carruagens, as fábricas de cerâmica e de tecido. Djanira residiu em Petrópolis durante o período que pintou o painel para o Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. Após a restauração, a previsão é que a obra, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1982, fique em exposição ao público, antes de retornar para o Liceu.



Relatório

No último dia 30, a Prefeitura de Petrópolis encaminhou ao MPF relatório confeccionado pelas curadoras detalhando o trabalho que já foi feito. De acordo com o documento, foi realizada uma revisão estrutural da cama de acondicionamento do painel. Consequentemente, pelo tempo e danos causados, o acondicionamento do painel encontrava-se fragilizado e sem condições estruturais para servir de base aos procedimentos a serem realizados na obra.



Assim sendo, nova ‘cama’ foi projetada e executada em moldes que comportassem o painel em segurança, os processos técnicos e que gerasse conforto ao trabalho nas execuções. Desta forma, foi confeccionada uma mesa com 13x0,75x4 metros.



Além disso, foi providenciada uma proteção da mesa com papel siliconado. Após toda a base estrutural estar pronta, o painel foi acondicionado pelo verso. Para melhor compreender os processos seguintes e o mapeamento das intervenções, o verso da obra foi desmembrado em quatorze quadrantes, sendo sete A e sete B.



Por fim, na etapa quatro do cronograma, foi realizada higienização/desinfeção da obra, com limpeza química, além da limpeza mecânica, com a remoção de sujidades generalizadas impregnadas.



Em outra etapa, em reunião com técnicos do Iphan, foram apresentadas as intervenções e as metodologias empregadas e, consequentemente, recebidas as recomendações futuras.



Os próximos passos, de acordo com o relatório, consistirão na revisão das emendas originais do suporte (com a execução de protótipo) nos tratamentos como rasgos; na revisão de obturações e bordas; e no processo de reentelamento com linho natural, importado da Bélgica, com aproximadamente 190g/m2.