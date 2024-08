Família comemorando aniversário de Josué - Foto: Divulgação

Publicado 20/08/2024 15:19

Petrópolis - “Quando crescer, quero ser motorista e trabalhar na Turp Transporte”. A fala do pequeno Josué Pereira, em entrevista ao Setranspetro em 2021, quando tinha seis anos de idade, continua a mesma, assim como a escolha do presente de aniversário. Há algumas semanas, o pequeno havia pedido aos pais, pela segunda vez, para revisitar a garagem da Turp, em comemoração aos nove anos de idade. Na semana passada, o tour foi acompanhado pelo irmão caçula, que segue os mesmos passos, quando o assunto é paixão por ônibus. No local, a “festa” foi garantida.

Com direito a bolo e guaraná personalizados, Josué, na companhia do irmão Calebe Pereira, de quatro anos, e dos pais, foi recebido por representantes da empresa, passeando por todos os setores da Turp Transporte, como diretoria, administração, manutenção e operação. A visita aconteceu por quase duas horas, sendo finalizada com uma festa surpresa.

“Adorei a comemoração que fizeram pra gente. Há um tempo estava na expectativa de visitar de novo a garagem, junto com o meu irmão, que hoje está maior e possui entendimento, pois amamos os ônibus. Foi um dia divertido, passeando de ônibus, conhecendo as salas da Turp, aprendendo como funciona o monitoramento dos ônibus, além de conhecer o diretor da empresa”, contou Josué.

Para Jean Moraes, diretor da Turp Transporte, o reencontro foi emocionante. “O Josué era tão pequeno quando veio aqui pela primeira vez. Foi gratificante perceber que, mesmo já entrando na fase da pré-adolescência, o amor por ônibus só aumentou, acompanhando seu crescimento. O Calebe, que era um bebezinho de colo, chegou cheio de curiosidades, encantado com os veículos”, disse.

De acordo com a família, mesmo com uma frota de ônibus de brinquedo, um novo pedido entra na lista de compra, após a visita. “Eu quero um brinquedo parecido com o micro-ônibus exclusivo da Turp”, pontuou Calebe, se referindo aos veículos recém-adquiridos pela empresa. “Eu comi bolo, dirigi o ônibus e também levei o veículo para lavar. Obrigado aos tios que permitiram a visita”, acrescentou a criança.

O encontro foi marcado pela empresa, após contato da mãe das crianças. Na data marcada, as crianças foram surpreendidas. “Eles pediram pra ir, mas eu não contei que tinha conseguido agendar. Na segunda-feira (12), pedi que eles se vestissem para sair comigo. Nas proximidades da empresa, os dois começaram a apontar para a garagem. Quando entramos no local, eles ficaram sem acreditar na surpresa”, contou Fabiana Pereira.

A data definida de forma antecipada movimentou os bastidores da empresa. “Saber que o Josué gostou tanto da experiência passada, que pediu para comemorar mais um aniversário com a gente, se tornou, para nós, um convite irrecusável. Imediatamente, fizemos os preparativos para receber nosso pequeno busólogo com a família e organizamos a festa surpresa, em uma data tão especial. Sensação de dever cumprido”, concluiu Ariane dos Santos, responsável pelo setor de recursos humanos da Turp Transporte.