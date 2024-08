Publicado 19/08/2024 10:53

Petrópolis - A Águas do Imperador informou que o abastecimento está interrompido nesta segunda-feira (19) em algumas ruas dos bairros Castelânea, Chácara Flora, São Sebastião e Sargento Boening devido a manutenção emergencial na bomba que abastece algumas os locais. O equipamento já está sendo substituído e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado durante a tarde e a noite desta segunda-feira.



Confira as ruas que estão com o abastecimento prejudicado: Estrada do Paraíso, Jardim Passarolo, Rua Paulo Aguiar Ribeiro, Rua Boenning, Servidão Jacob Kloh, Servidão Leonardo Webler, Servidão Domingos Eiras, Servidão Jamiro Pimentel Guarize, Servidão José Parada, Servidão Ernesto de Medeiros, Servidão Luiz Ferreira dos Santos, Servidão Manoel Oliveira Raposo e Servidão Adão Brand.

Interrupção no Centro

No Centro, o abastecimento também ficará interrompido entre 9h e 15h desta segunda devido a uma interligação que será realizada na rede. A previsão é de que o abastecimento esteja normalizado no decorrer da tarde.



Confira as ruas com o abastecimento comprometido:

Rua Paulo Barbosa, entre os números 2 e 310; Rua do Imperador (lado ímpar), entre os números 263 e 817/; e Rua Marechal Deodoro, números 19, 29 e 33.