Drogas apreendidas pela PRFFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2024 20:03

Petrópolis - Na noite desta terça-feira (13), a Polícia Rodoviária apreendeu mais de dois mil pinos de cocaína na BR-040. Segundo a PRF, a apreensão ocorreu em uma abordagem em que o motorista abandonou a família tentando fugir.

A ação ocorreu por volta das 22h, quando os agentes deram uma ordem de parada a um veículo que estava com três ocupantes, que eram o motorista, de 35 anos, a mulher, de 50, e o filho, de 14.

Durante a fiscalização, a equipe notou sinais de nervosismo no condutor e solicitou a abertura do porta-malas para a verificação dos equipamentos obrigatórios do automóvel. Logo após abrir o compartimento, repentinamente, o homem entrou no carro e iniciou uma fuga em alta velocidade, abandonando a família para trás.



Os policiais iniciaram um acompanhamento tático e, quando a viatura se aproximou do veículo, o condutor começou a realizar manobras bruscas para tentar impedir a abordagem. Alguns quilômetros adiante, ele entrou em uma rua e arremessou um saco pela janela do carro. Então, o homem desembarcou do veículo e fugiu para uma área de mata. A Polícia Militar apoiou nas buscas pelo indivíduo, mas ele conseguiu escapar. No saco arremessado pelo motorista foram encontrados 2.043 pinos de cocaína.



A ocorrência foi encaminhada para a 105ª DP.