Estofado arrancado do coletivoFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2024 10:50

Petrópolis - A Turp Transporte identificou e divulgou um ato de vandalismo realizado no ônibus 6822, que operou na linha 608 - Calembe, nesta quinta-feira (12). Um banco do coletivo teve o estofado arrancado. A empresa trata o caso e busca identificar o vândalo.

Os atos de vandalismo têm sido frequentemente identificados em ônibus na cidade. No fim do último mês, o Setranspetro divulgou dois outros casos ocorridos. Um deles foi em um ônibus da Cidade das Hortênsias, que teve o estofado arrancado e foi pichado. Em outro, três coletivos da Cidade Real foram pichados no Meio da Serra.

Na época, o Setranspetro ressaltou que, em qualquer caso de vandalismo, se a pessoa for identificada, poderá arcar com as despesas da manutenção do ônibus. Se for menor de idade, o responsável é quem responde pelo custeio dos reparos. Dependendo do tipo de vandalismo, segundo o sindicato, um veículo pode ficar de dois a três dias fora de operação, prejudicando, consequentemente, a população.

O sindicato destacou ainda que as empresas estão ampliando a observação das câmeras de circuito interno para tentar identificar possíveis pessoas que estão praticando este tipo de ação. Os passageiros também podem contribuir, denunciando à Polícia Militar.