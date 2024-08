Droga apreendida pela PRF - Foto: Divulgação

Publicado 12/08/2024 14:15

Petrópolis - Na madrugada desta segunda-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas e aprendeu haxixe, maconha e cocaína dentro de um veículo na BR-040. A ação aconteceu no km 89 da rodovia, durante uma blitz.

Segundo a polícia, por volta de 1h, os agentes faziam a fiscalização, quando ordenaram que um automóvel parasse, mas o condutor tentou fugir, sendo contido pelos policiais. Em seguida, a equipe realizou uma busca no interior do carro e encontrou as drogas envolvidas pelo casaco de uma das passageiras, de 21 anos. Ao todo, foram localizados quatro tabletes de maconha, 10 papelotes de haxixe e 69 pinos de cocaína, tudo pronto para ser comercializado.



O condutor, de 33 anos, disse que comprou os entorpecentes na comunidade Parque União, no Complexo da Maré, e que revenderia no bairro da Posse, em Petrópolis. A outra passageira, de 46 anos, não se pronunciou sobre o caso.



O veículo, as drogas e os ocupantes do veículo foram conduzidos para a 105ª DP.