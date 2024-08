Dia dos Pais em Petrópolis - Foto: Reprodução

Publicado 09/08/2024 14:57

Petrópolis - O comércio de Petrópolis já começa a sentir os efeitos da movimentação de compras do Dia dos Pais e a expectativa é de maior intensidade nas lojas nos próximos dias. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, aponta que cerca de 13,42 milhões de consumidores deixarão para comprar os presentes nos dias que antecedem a data, contribuindo significativamente para o aumento das vendas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, associada à CNDL, indica que o consumidor garanta uma compra com mais calma antes de sábado, quando a previsão é de lojas cheias.

Segundo a pesquisa CNDL/Offerwise, 22% garantiram os presentes dos pais ainda em julho e 51% estão indo às lojas esta semana, enquanto 12% comprarão apenas nas vésperas do Dia dos Pais. Apesar da importante movimentação na economia, o número de consumidores que não pretendem comprar em 2022 cresceu 6 pontos percentuais em comparação com o ano passado, passando de 21% para 27%.

No total, a data deve levar 110,9 milhões de brasileiros às compras, com uma movimentação de R$ 25,56 bilhões no comércio. Ao todo, estima-se que 110,9 milhões de brasileiros irão às compras, movimentando aproximadamente R$ 25,56 bilhões no comércio nacional.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Claudio Mohammad, destaca a importância do Dia dos Pais para a economia local, ressaltando que a data não apenas movimenta o comércio, mas também outros setores, como bares e restaurantes. "A expectativa é que a movimentação seja intensa, com muitas famílias optando por celebrar em restaurantes, o que acaba beneficiando toda uma cadeia de segmentos econômicos. Essa data é crucial para o fortalecimento do nosso comércio, proporcionando um aumento significativo nas vendas e nos serviços ", afirma Claudio.

Oito em cada dez consumidores (78%) pretendem pesquisar preços para economizar antes de fazer as compras do Dia dos Pais, sendo que a maioria utiliza sites/aplicativos (73%), lojas de shopping (53%), as redes sociais (41%), e lojas de rua (38%). Para 75% dos entrevistados que fizeram compras na data em 2021, os produtos estão mais caros este ano; 17% acreditam que estão na mesma faixa de preço; e 8% que estão mais baratos.

Assim como no ano passado, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data (54%), seguidas de perfumes e cosméticos (37%), calçados (35%) e acessórios (25%), como meias, cinto, óculos, carteira e relógio.

A maioria dos consumidores (78%) pretende pagar o presente à vista, principalmente no PIX (29%), dinheiro (25%), no cartão de débito (24%). 37% preferem pagar a prazo, principalmente com parcelas no cartão de crédito (33%). A média geral é de 3,4 prestações.

O levantamento aponta ainda que 82% dos consumidores pretendem pagar o presente sozinhos, enquanto 14% vão dividir, seja uma parte do valor (8%) ou integralmente (5%), com outra pessoa. Entre estes, 27% pretendem dividir o pagamento do presente porque os preços estão muito altos, 26% querem dar um presente melhor/mais caro e 23% afirmam que é uma forma de reduzir os gastos.

Entre os entrevistados, 65% pretendem presentear o próprio pai, 21% o esposo, 13% o pai de seus filhos e 10% o sogro.

Os consumidores estão atentos aos preços e vão pesquisar antes de comprar os presentes. De acordo com o levantamento, 78% dos consumidores pretendem pesquisar preços para economizar antes de fazer as compras, sendo que a maioria utilizará sites/aplicativos (73%), lojas de shopping (53%), as redes sociais (41%), e lojas de rua (38%).

A pesquisa aponta também que oito em cada dez entrevistados (79%) pretendem realizar a maioria de suas compras nos canais off-line, principalmente em shoppings centers (35%), nos shoppings populares (17%) e em lojas de departamento (14%). Por outro lado, as compras pela internet também têm papel bastante relevante na preferência dos consumidores, já que 43% dos entrevistados pretendem comprar a maior parte dos presentes na internet, sendo que 70% destes comprarão em sites, 64% em aplicativos e 21% no Instagram.

"Os dados mostram que 78% dos consumidores estão dispostos a pesquisar preços antes de realizar suas compras, utilizando principalmente sites e aplicativos, mas também visitando lojas de shopping, redes sociais e lojas de rua. Isso demonstra uma conscientização crescente sobre a importância de economizar. Além disso, é significativo notar que a maioria dos consumidores ainda prefere realizar suas compras em canais off-line, como shoppings centers, shoppings populares e lojas de departamento, o que reflete a confiança no comércio físico. No entanto, não podemos ignorar o papel importante das compras online, com 43% dos entrevistados optando por essa modalidade. Esse comportamento híbrido reforça a necessidade de os lojistas estarem preparados para atender bem em todos os canais, oferecendo um bom serviço tanto nas lojas físicas quanto nas plataformas digitais", afirma Claudio Mohammad.