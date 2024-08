Arraiá do Projeto INcluir - Foto: Divulgação

Arraiá do Projeto INcluirFoto: Divulgação

Publicado 09/08/2024 14:26

Petrópolis - O Palácio de Cristal recebe, nos dias 10 e 11 de agosto, o primeiro Arraiá do Projeto INcluir. Serão dois dias de muita diversão, dança e comidas típicas em uma festa que celebra, acima de tudo, a inclusão, das 10h às 20h. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

“O Arraiá do Incluir é mais um dos eventos promovidos pelo Projeto Incluir para incentivar que as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e seus familiares saiam de casa, façam uso dos espaços públicos, e se divirtam”, destacou o idealizador do Projeto Incluir Chen Li Cheng.

Ao longo do ano, o Projeto Incluir promove atividades de esporte, lazer, turismo, cultura e educação voltados para a inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, em Petrópolis. Os eventos são viabilizados a partir de ações de sustentabilidade, que recolhem tampinhas plásticas, lacres de alumínio e óleo de cozinha usado. O valor arrecadado com a troca dos resíduos é investido nas atividades e também na compra de equipamentos que são doados à escolas e instituições da cidade

“Nosso objetivo é sensibilizar toda a população não só em relação às necessidades das pessoas com deficiência, mas também da importância de cuidar e preservar o meio ambiente”, destacou a idealizadora do Projeto, Alessandra Caline.

Além de se divertir no Arraiá do INcluir, a população também pode levar tampinhas plásticas, lacres de latinha e óleo de cozinha usado. Locais específicos para depositar estes resíduos estarão disponíveis no Palácio de Cristal durante o evento. O Incluir também aceita doações de cestas básicas, equipamentos novos ou seminovos de saúde, como cadeiras de rodas, bengalas e andadores. Todo valor arrecadado no Arraiá do INcluir será revertido às ações do projeto.