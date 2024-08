Prisão foi realizada por agentes da 10ª DP, em Botafogo - Foto: PCERJ

Publicado 07/08/2024 14:54

Petrópolis - Um homem acusado de estuprar uma criança, de 10 anos, na Comunidade Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi capturado pela polícia na última segunda-feira (5). Ele estava se dirigindo a Petrópolis, tentando fugir.

De acordo com as investigações, os crimes teriam sido cometidos há cerca de três meses. A mãe da criança, após ter ciência dos fatos, realizou a denúncia. O crime foi cometido na casa da menina, em um momento em que os pais não estavam na residência. Anteriormente, o acusado conversava com ela através de mensagens de aplicativo.

Ainda segundo a Polícia Civil, diversos abusos sexuais foram cometidos por ele com a mesma vítima, durante um período de aproximadamente três meses. Os exames médicos e laudos periciais confirmaram o delito.

Contra ele, agentes da 10ª DP cumpriram um mandado de prisão temporária. O autor foi encaminhado ao sistema prisional.